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19:30, 14 сентября 2023 года В Троснянском районе простились с погибшим на СВО отцом семерых детей В честь героя открыли доску памяти и посадили дерево.



Фото: "Защитники Отечества"

Участник специальной военной операции Виктор Князев за проявленные мужество и героизм во ходе выполнения воинского долга награжден Орденом Мужество посмертно. У героя осталась большая семья: супруга и семеро детей.



Как сообщили в орловском филиале фонда "Защитники Отечества", Виктор был добровольцем, супруга поддержала его в судьбоносном выборе. У семьи есть социальный координатор, с которым супруга Виктора на связи в любое время.











Сергей Силаев



