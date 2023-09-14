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20:00, 14 сентября 2023 года

Орловец протащил по Туле пушку ЗИС-3

В городе прошел турнир силачей.

Видео со страницы Евгения Чикунова

Соревнования "Сила Тулы" стали уже традиционными и прошли в 19-й раз. Участники турнира соревновались в нескольких упражнениях: богатырская карусель, тяга пятитонного автомобиля сидя, жим бревна в 120 килограммов, силовая лестница с весами гирь в 180, 200 и 220 килограммов, "мертвая" тяга автомобиля весом в 1500 килограммов и эстафета с пушкой ЗИС-3.

Орловец Евгений Чикунов занял четвертое место из 11-ти. По словам самого спортсмена, результат получился "обидный". "Посмотрев свое выступление, могу сделать вывод, что мог и лучше, но второго шанса тут не бывает", - написал спортсмен в своих социальных сетях.


Анастасия Дорохова
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