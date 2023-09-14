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19:00, 14 сентября 2023 года В Орловской области освоение по нацпроектам превысило 5,3 миллиарда рублей Такие цифры озвучил глава региона.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил актуальные цифры по освоению средств, выделенных на нацпроекты. Тема была затронута на совещании с главами районов.



– На текущую дату освоение превысило 5,3 миллиарда рублей. На реализацию муниципальных проектов предусмотрено 6 миллиарда рублей, - отметил Андрей Клычков.



С 7 по 14 сентября на реализацию нацпроектов направлено более 45 миллионов рублей. Полностью средства освоены в 11 районах. На текущей неделе к группе присоединились Урицкий и Хотынецкий район.





Сергей Силаев



