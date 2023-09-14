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17:30, 14 сентября 2023 года На строительство и капремонт медучреждений Орловщины направлено более 860 миллионов рублей Сумма в четыре раза больше, чем в 2022 году.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения обсудили 14 сентября на совещании с главами районов. Заседание провел губернатор Андрей Клычков.



В 2023 году предусмотрено строительство и капремонт 18 объектов здравоохранения. Общая сумма контрактации превышает 860 миллионов рублей. Работы завершены на 7 объектах из 18. Остальные 11 будут отремонтированы до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



