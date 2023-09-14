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17:00, 14 сентября 2023 года Орловчанка отдала все сбережения лже-работницам пенсионного фонда Женщина стала жертвой классической схемы "обмена денег".



Фото: архив "Вести-Орел"

82-летняя жительница Орла стала жертвой мошенничества. Ей на телефон позвонила лже-работница пенсионного фонда, сообщившая, что проходит обмен денег. Собеседница сказала пенсионерке разложить купюры и ждать ее «коллегу». Пришедшая женщина подтвердила все сказанное ранее и убедила пожилую орловчанку отдать ей деньги, якобы чтобы вернутся через час с новыми. Когда оговоренное время прошло, пенсионерка догадалась об обмане.



Мошенница забрала с собой 266 тысяч рублей – все сбережения женщины. Как сообщили в региональном УМВД, возбуждено и расследуется уголовное дело.





Артем Ежаков



