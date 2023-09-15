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8:00, 15 сентября 2023 года 15 сентября Андрей Клычков вступит в должность губернатора Орловской области Он переизбран на пятилетний срок.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня Андрей Клычков вступит в должность губернатора Орловской области. На минувших выборах он одержал победу с показателем в 82,09%. Второе место занял Владислав Числов с результатом 8.37%, третье – Светлана Ковалева. За нее проголосовали 7,17% избирателей. Облизбирком признал голосование состоявшимся, а результаты – действительными.



Срок полномочий Андрея Клычкова составит пять лет. Впервые он был избран главой региона в сентябре 2018 года.



В течение месяца будет сформировано правительство Орловской области.









Артем Ежаков



