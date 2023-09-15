15 сентября Андрей Клычков вступит в должность губернатора Орловской области
Он переизбран на пятилетний срок.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сегодня Андрей Клычков вступит в должность губернатора Орловской области. На минувших выборах он одержал победу с показателем в 82,09%. Второе место занял Владислав Числов с результатом 8.37%, третье – Светлана Ковалева. За нее проголосовали 7,17% избирателей. Облизбирком признал голосование состоявшимся, а результаты – действительными.
Срок полномочий Андрея Клычкова составит пять лет. Впервые он был избран главой региона в сентябре 2018 года.
В течение месяца будет сформировано правительство Орловской области.