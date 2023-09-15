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8:30, 15 сентября 2023 года Орловские ориентировщики стали призерами чемпионата и первенства ЦФО Состязания состоялись в Гусь-Хрустальном.



Фото: БУ ДО ОО "СШ №10" (Орловская область)

Орловские ориентировщики завоевали награды чемпионата и первенства ЦФО. Соревнования состоялись в Гусь-Хрустальном.



Медали были разыграны в трех дисциплинах: "Кросс-лонг – общий старт"; "Кросс-эстафета – два человека"; "Кросс – выбор".



В активе орловцев две награды. Андрей Козин и Вячеслав Лаврушин завоевали серебро в эстафете. Также Вячеслав Лаврушин показал третий результат в дисциплине "Кросс – выбор". Отметим также четвертое место Маргариты Баранчиковой в двух дисциплинах: "Кросс-лонг – общий старт" и "Кросс – выбор".





Анастасия Дорохова



