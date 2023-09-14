Депутат Госдумы РФ побывал с визитом в Орле

Сергей Морозов оценил работу орловского предприятия, поучаствовал в закрытии "Университетской смены" и побывал в гостях у Ветерана труда Валентины Орловой
Фото: Орловский областной Совет народных депутатов
Депутат Государственной Думы РФ побывал в Орле с визитом. Об этом сообщила пресс-служба областного совета. Парламентарий побывал на предприятии "Рокет Групп". Фирма разрабатывает и производит автономные модульные дома с нулевым потреблением энергии.
Как рассказали парламентарию представители компании, почти все составляющие в их продукции – отечественные, некоторые комплектующие закупаются в Китае. Сергей Морозов отметил важность такой работы в условиях импортозамещения.
Как сообщается, продукция фирмы интересна ряду крупных инвесторов.
Также Сергей Морозов поучаствовал в закрытии "Университетской смены" для донецких ребят и побывал в гостях у Ветерана труда Валентины Орловой.