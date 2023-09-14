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13:00, 14 сентября 2023 года Депутат Госдумы РФ побывал с визитом в Орле Сергей Морозов оценил работу орловского предприятия, поучаствовал в закрытии "Университетской смены" и побывал в гостях у Ветерана труда Валентины Орловой



Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

Депутат Государственной Думы РФ побывал в Орле с визитом. Об этом сообщила пресс-служба областного совета. Парламентарий побывал на предприятии "Рокет Групп". Фирма разрабатывает и производит автономные модульные дома с нулевым потреблением энергии.



Как рассказали парламентарию представители компании, почти все составляющие в их продукции – отечественные, некоторые комплектующие закупаются в Китае. Сергей Морозов отметил важность такой работы в условиях импортозамещения.



Как сообщается, продукция фирмы интересна ряду крупных инвесторов.



Также Сергей Морозов поучаствовал в закрытии "Университетской смены" для донецких ребят и побывал в гостях у Ветерана труда Валентины Орловой.









Артем Ежаков



