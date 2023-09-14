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14:30, 14 сентября 2023 года Орловчанки дают вторую жизнь старым вещам За плетением можно отдохнуть от жизненных проблем.





Старую одежду можно превратить в полезный предмет для дома. Например, сделать из футболки корзину для носков. Такие мастер-классы проходят в центре социального сиротства и укрепления семьи.



Участники таких встреч признаются, что занятия помогают отвлечься от семейных проблем. Свои поделки могут сделать и дети.









Татьяна Тимохина



