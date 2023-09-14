Юные дончане погрузились в профессии ветеринара и агронома в Орле
В аграрном университете завершилась профориентационная смена.
13 сентября в ОГАУ имени Парахина завершилась 10-дневная "Университетская смена". Ее участниками стали дети из Донецкой Народной Республики. Ребятам попробовали себя в профессиях ветеринара и агронома. Также юные дончане познакомились традициями, историей и культурой Орловщины.
На прощание ребятам вручили памятные подарки.
В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Морозов.