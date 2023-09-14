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15:30, 14 сентября 2023 года Орловец получил срок за жестокое избиение знакомого в ночном клубе Молодой человек отправится в колонию на четыре с половиной года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Заводской районный суд города Орла приговорил 20-летнего молодого человека к четырем с половиной годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений. Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован. Об этом сообщили в региональном СУ СК.



Как следует из материалов дела, вечером 12 февраля нетрезвый осужденный встретил 19-летнего знакомого в холле перед входом в ночной клуб. Вспыхнула ссора, переросшая в избиение. "Осужденный с силой нанес потерпевшему не менее 16-ти ударов в область головы и туловища, со значительной силой ударил мужчину о кафельный пол лобной частью лица, после чего нанес удар по лицу ногой", – добавили в прокуратуре.





Артем Ежаков



