В Заводском районе Орла без горячей воды остались школа и детский сад

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9:30, 14 сентября 2023 года
В Заводском районе Орла без горячей воды остались школа и детский садТакже подача ресурса приостановлена в десяток домов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мэрия Орла сообщает о приостановке горячего водоснабжения в части Заводского района Орла. По информации администрации, это связано с ремонтом теплосети.
До 17:00 14 сентября ресурс будет отсутствовать по адресам:
• ул. 6 Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
• ул. Узловая, 1, 2, 3;
Также ограничения затронули детский сад №88 и школу №9.
Артем Ежаков
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