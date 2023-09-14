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11:00, 14 сентября 2023 года Неудачный обгон закончился лобовым столкновением иномарок в Орловской области ДТП произошло в Мценском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Около полудня 13 сентября на 322-м километре трассы М-2 "Крым" произошло серьезное ДТП. По предварительной информации регионального УГИБДД, водитель "Шевроле" выполняла обгон в разрешенном месте, но не убедилась в безопасности маневра и на встречной полосе столкнулась с "Мерседесом".



29-летний водитель немецкой иномарки был доставлен в Мценскую ЦРБ, откуда перевезен в областную клиническую больницу для госпитализации.





Артем Ежаков



