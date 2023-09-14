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10:00, 14 сентября 2023 года Три орловских педагога допобразования поборются за звание лучших в стране Об этом сообщил глава регдепартамента образования Алексей Карлов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Педагог допобразования Центра детского творчества №1 города Орла Алла Ольхова, тренер-преподаватель спортшколы "Олимп" Галина Васильева и педагог допобразования Дома детского творчества №3 города Орла Мария Бешенцева представят Орловскую область в финале юбилейного – 25-го – конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям". Он пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября.





Всего финалистами стали 90 конкурсантов из 40 регионов страны. Жюри оценит конкурсантов в девяти номинациях, включая работу с детьми с ОВЗ и инвалидностью.





Артем Ежаков



