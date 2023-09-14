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10:30, 14 сентября 2023 года В Орле появятся контролируемые парковки В областной столице завершается внедрение интеллектуальной транспортной системы.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле до конца текущего года в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы будут созданы контролируемые парковки. Как сообщает региональный информационный портал, первым местом для проверки работы системы выбрана парковка между драмтеатром, мэрией и гостиницей "Салют". Сейчас видеокамеры оценивают загруженность этой парковки в разное время.



Внедрение ИТС проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Уже внедрены такие элементы, как видеонаблюдение, светофорное управление, мониторинг транспортных потоков, весогабаритный контроль.





Артем Ежаков



