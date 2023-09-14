На Орловщине доступна новая программа психологического консультирования
Она работает в рамках нацпроекта "Демография".
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области доступна новая обучающая программа "Основы психологического консультирования участников СВО и членов их семей". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Поучаствовать в программе могут лица, имеющие высшее образование. Обучение занимает 256 часов. Форма занятий очно-заочная.
Обучение направлено на организацию помощи и проведение специальных мероприятий для людей, оказание консультационной психологической помощи при ПТСР.
Помимо участников СВО, в программу могут записаться молодежь, люди предпенсионного возраста, работники, находящиеся под риском увольнения и другие категории граждан. Все подробности – на портале "Работа России". Там же можно отставить заявку на участие.