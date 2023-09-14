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8:30, 14 сентября 2023 года На Орловщине доступна новая программа психологического консультирования Она работает в рамках нацпроекта "Демография".



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области доступна новая обучающая программа "Основы психологического консультирования участников СВО и членов их семей". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Поучаствовать в программе могут лица, имеющие высшее образование. Обучение занимает 256 часов. Форма занятий очно-заочная.



Обучение направлено на организацию помощи и проведение специальных мероприятий для людей, оказание консультационной психологической помощи при ПТСР.



Помимо участников СВО, в программу могут записаться молодежь, люди предпенсионного возраста, работники, находящиеся под риском увольнения и другие категории граждан. Все подробности – на портале "Работа России". Там же можно отставить заявку на участие.





Артем Ежаков



