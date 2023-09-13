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20:46, 13 сентября 2023 года Губернатор Клычков "взбодрил" подрядчиков, благоустраивающих Орловщину Работы должны быть завершены до похолодания.



Фото: архив

Тему благоустройства затронул губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира 13 сентября. Глава региона отметил, что план 2023 года по дворам полностью выполнен – отремонтирован 91 объект, 77 из них прошли приемку. По 14 дворам народная приемка пройдет сразу получения проб результатов.



Из запланированных 48 общественных пространств в работе остаются еще восемь. Андрей Клычков заявил, что будут приложены все усилия, чтобы побудить подрядчиков завершить работы до похолодания.



– Погода нам позволяет завершать строительные объекты. Я вчера ряд объектов проехал, посмотрел. Пришлось "взбодрить" подрядчиков, кто захромал, - сказал губернатор.





Сергей Силаев



