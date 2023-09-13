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20:37, 13 сентября 2023 года В Орловской области проверили цены на топливо Регион вышел на плановые показатели.



Фото: архив "Вести-Орел"

Тему поднял глава региона Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсетях 13 сентября.



– Несколько дней назад мы в ежедневном режиме мониторили ситуацию с ценами на топливо. Сейчас вышли на плановые показатели, сбоев не должно быть, - отметил губернатор.



Андрей Клычков добавил, что о результатах ему докладывают ежедневно.





Сергей Силаев



