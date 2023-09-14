В орловской школе отремонтировали крышу здания спортзала
Работы проведены в рамках нацпроекта.
Фото их архива сайта "Вести-Орел"
В школе №1 города Мценска завершился ремонт крыши здания спортзала. Работы проходили в рамках национального проекта "Образование".
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", подрядчик отремонтировал деревянные элементы крыши, обустроил гидроизоляцию. Старое перекрытие поменяли на стальной профилированный лист. Стоимость работ составила 1,8 миллиона рублей. В обновленном спортзале будут заниматься порядка 600 школьников.