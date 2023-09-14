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5:00, 14 сентября 2023 года

Почти 2,5 тысячи орловских семей получили единовременное пособие при рождении ребенка

Деньги выплачены в 2023 году.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Пособие выплачивает отделение социального фонда по Орловской области. На эти цели было направлено более 53 миллионов рублей. Пособие полагается на каждого появившегося малыша.

Размер выплаты – 22 909 рублей. Пособие – разовая мера поддержки, на ее получение имеет право один из родителей или опекуны, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие в стране. Если родитель не трудоустроен, то для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу социального фонда или МФЦ. Сделать это можно и через портал Госуслуг, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".


Сергей Силаев
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