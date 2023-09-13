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19:30, 13 сентября 2023 года Народные приметы: 14 сентября наступает свадебная неделя Церковь 14 сентября вспоминает преподобного Симеона Столпника, а в народном календаре его называют Семен-летопроводец.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Особо выделяют преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу. Преподобный Симеон был основоположником очень строгой формы аскезы – столпничества. Около 47 лет он провел в молитве в добровольном заточении на "столпе" – открытой площадке на каменной колонне, за что сподобился от Господа дара прижизненных чудотворений. Святой Симеон исцелял душевные и телесные болезни, а также предвидел будущее.



Что можно делать в этот день:

- Принято наблюдать за поведением птиц, чтобы попытаться предугадать погоду на осень и зиму;

- С Семена наступали свадебные недели. Они длятся Гурьева дня (28 ноября).

- Этот день лучше провести в хорошем настроении, тогда вас будет сопровождать удача.



Что нельзя делать в этот день:

- Не стоит ругаться, кричать, ссориться в этот день.

- Не разрешалось ругаться, ссориться, выражать вообще какие-либо негативные эмоции. Тогда впереди будет ждать везение и удача.

- Запрещалось выбрасывать остатки еды со стола, их отдавали нищим, странникам и путникам. По поверью, если поделиться в этот день пищей с нуждающимися, то в семье всегда будут достаток и благополучие.





Александра Бахтина



