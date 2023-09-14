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7:00, 14 сентября 2023 года Военные пенсионеры-участники СВО будут получать 100% компенсацию пенсий Первую выплату назначат в октябре.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату мобилизованным или заключившим контракт для участия в специальной военной операции военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.



Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова пояснила, что это позволит выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат. Компенсация будет выплачена в 100%-м размере пенсии и произведена в срок оплаты выплаты за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.



Как сообщили в Минобороны, выплата коснется всех военных пенсионеров, которые поступили на службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации.





Сергей Силаев



