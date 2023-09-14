Главная » Новости



3:00, 14 сентября 2023 года В России повысили размер первоначального взноса по ипотекам с господдержкой Это следует из постановления правительства.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Правительство Российской Федерации повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с 15% до 20%. Это следует из постановления правительства РФ. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.



Постановление датировано 9 сентября. С этого дня вступили в силу новые условия по ипотеке, пишет "Коммерсант". Ставки по льготной ипотеке примерно вдвое ниже, чем по банковским программам.





Сергей Силаев



