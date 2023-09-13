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20:00, 13 сентября 2023 года

Орловец ответит перед судом за пытку утюгом

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Свердловского района.

Фото из архива

Прокуратура Свердловского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в нескольких преступлениях: краже с незаконным проникновением в жилище, угрозе убийством, причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности и разбое.

Следствие считает, что в феврале 2023 года орловец распивал спиртное с братом и малознакомым мужчиной, между ними вспыхнул конфликт. В результате потерпевший получил удары ножом, от чего скончался в больнице. Кроме того, ранее судимый орловец требовал от потерпевшего отдать ему деньги и имущество. Получив отказ, он нагрел утюг и приложил его к плечу мужчины, а затем забрал более четырех тысяч рублей.

Также из материалов уголовного дела следует, что мужчина обвиняется в краже имущества на общую сумму более 6 тысяч рублей и угрозе убийством, преступления были совершены в ноябре 2022 года и январе 2023 года, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.


Сергей Силаев
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