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19:00, 13 сентября 2023 года

В Орле уличный конфликт завершился смертью

Трагедия развернулась на улице Пионерской.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Орла. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Следствие предварительно установило, что ночью 11 сентября молодой человек находился на улице Пионерской, где познакомился с 43-летним мужчиной. Они распивали спиртные напитки, после чего возник конфликт.

Достав нож, обвиняемый нанес им потерпевшему множественные удары в область туловища и шеи, от которых последний скончался впоследствии в лечебном учреждении, –  уточнили в СУ СК РФ по Орловской области.

Орловца заключили под стражу. Следствие продолжается.


Сергей Силаев
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