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19:00, 13 сентября 2023 года В Орле уличный конфликт завершился смертью Трагедия развернулась на улице Пионерской.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Орла. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.



Следствие предварительно установило, что ночью 11 сентября молодой человек находился на улице Пионерской, где познакомился с 43-летним мужчиной. Они распивали спиртные напитки, после чего возник конфликт.



– Достав нож, обвиняемый нанес им потерпевшему множественные удары в область туловища и шеи, от которых последний скончался впоследствии в лечебном учреждении, – уточнили в СУ СК РФ по Орловской области.



Орловца заключили под стражу. Следствие продолжается.





Сергей Силаев



