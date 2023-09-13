В Орле уличный конфликт завершился смертью

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Орла. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Следствие предварительно установило, что ночью 11 сентября молодой человек находился на улице Пионерской, где познакомился с 43-летним мужчиной. Они распивали спиртные напитки, после чего возник конфликт.
– Достав нож, обвиняемый нанес им потерпевшему множественные удары в область туловища и шеи, от которых последний скончался впоследствии в лечебном учреждении, – уточнили в СУ СК РФ по Орловской области.
Орловца заключили под стражу. Следствие продолжается.