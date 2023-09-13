Главная » Новости



18:00, 13 сентября 2023 года Доходы бюджета Орловской области выросли на 3,1 миллиарда рублей Цифра находится на отметке 26,6 миллиарда рублей.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Доходы областного бюджета по итогам первого полугодия 2023 года составили 26,612 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду на 3,134 миллиарда или на 13,4%. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета исполнены в сумме 15,195 миллиарда рублей с приростом на 1,368 миллиарда или 9,9% к аналогичному периоду 2023 года.



Такие цифры озвучила руководитель департамента финансов региона Елена Сапожникова на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного совета народных депутатов. В то же время расходы областного бюджета за первое полугодие 2023 года составили 28,2 миллиарда рублей с приростом на 28,4%.











Сергей Силаев



