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14:30, 13 сентября 2023 года У орловских пятнистых оленей начался брачный сезон Животные начали обчесывать рога.



Фото: Татьяна Тимохина

Через пару недель самцы станут очень агрессивными. В зоовольерном комплексе Орловского полесья более 80 особей оленей.



Ранее за счет средств, полученных от билетов посетителей зоовольерного комплекса, здесь начали ремонтировать мост через пруд. Дубовый мост не ремонтировался 26 лет и уже пришел в негодность.



Переправу из дуба планируют соорудить с металлическими перилами и подсветкой. Сдать его должны в следующем месяце.





Татьяна Тимохина



