У орловских пятнистых оленей начался брачный сезон

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14:30, 13 сентября 2023 года
У орловских пятнистых оленей начался брачный сезонЖивотные начали обчесывать рога.
Фото: Татьяна Тимохина
Через пару недель самцы станут очень агрессивными. В зоовольерном комплексе Орловского полесья более 80 особей оленей.
Ранее за счет средств, полученных от билетов посетителей зоовольерного комплекса, здесь начали ремонтировать мост через пруд. Дубовый мост не ремонтировался 26 лет и уже пришел в негодность.
Переправу из дуба планируют соорудить с металлическими перилами и подсветкой. Сдать его должны в следующем месяце.
Татьяна Тимохина
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