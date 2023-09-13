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18:30, 13 сентября 2023 года Орловскими заводами выработано уже более 3,5 тысячи тонн сахара В этом году посевная площадь свеклы увеличилась на две тысячи гектаров.





В Орловской области переработкой свеклы занимаются четыре сахзавода, ими выработано уже более 3,5 тысячи тонн продукта. В этом году посевная площадь корнеплода увеличилась на две тысячи гектаров.



В ремонт и модернизацию предприятий вложено более 900 миллионов рублей. На Залегощенском сахарном заводе устроен новый жомосушильный комплекс, производство расширяется. Показатели здесь с каждым годом растут.





Всеволод Трифонов



