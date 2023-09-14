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8:00, 14 сентября 2023 года Орловские велогонщики успешно выступили на международном уровне В активе сборной Орловской области две награды на турнире «Дружба народов Северного Кавказа»





На чемпионате России и всероссийских соревнованиях в многодневной велогонке "Дружба народов Северного Кавказа" принимают участие более 100 спортсменов из России, республики Беларусь и ОАЭ. Орловский спортсмен Никита Беликов завоевал серебро в групповой гонке на 110 километров, бронза крупных соревнований в активе Ивана Меньшова.



Добавим, что воспитанник орловского велоспорта Артем Гомозков, представляющий команду Санкт-Петербурга, стал третьим. Финиширует гонка 16 сентября в Майкопе.





Анастасия Дорохова



