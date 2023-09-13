Орловцы сэкономили полтора миллиарда рублей с помощью налоговых вычетов
Такая цифра сложилась за восемь месяцев текущего года.
Фото: архив "Вести-Орел"
УФНС России по Орловской области вернули гражданам суммы НДФЛ по налоговым вычетам в размере 1,502 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
В налоговой службе напоминают, что физлица с официальным доходом могут вернуть часть ранее уплаченных налогов в случае затрат на лечение, учебу, фитнес, покупку квартиры или пополнение индивидуального инвестиционного счета.