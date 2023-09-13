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12:30, 13 сентября 2023 года Орловцы сэкономили полтора миллиарда рублей с помощью налоговых вычетов Такая цифра сложилась за восемь месяцев текущего года.



Фото: архив "Вести-Орел"

УФНС России по Орловской области вернули гражданам суммы НДФЛ по налоговым вычетам в размере 1,502 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.



В налоговой службе напоминают, что физлица с официальным доходом могут вернуть часть ранее уплаченных налогов в случае затрат на лечение, учебу, фитнес, покупку квартиры или пополнение индивидуального инвестиционного счета.



Подробнее о том, как получить вычет, можно узнать на сайте управления.





Артем Ежаков



