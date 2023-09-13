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14:00, 13 сентября 2023 года Орловцы познают дзен с помощью йоги Она помогает поддерживать здоровье тела и духа.





13 сентября отмечают День йоги. Это древняя индийская практика популярна во всем мире, и Орловщина – не исключение.



Йога – не религия и не вид спорта, а наука, которая помогает держать мышцы в тонусе.



Важным фактором в йоге является дыхание. Оно помогает обрести гармонию с телом, сосредоточиться на себе.



Чтобы быть в форме, достаточно уделять йоге по одному часу три раза в неделю. Чтобы увидеть первый результат, понадобиться два месяца.





Александра Бахтина



