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11:00, 13 сентября 2023 года Орловским многодетным семьям предложат деньги вместо земли Законопроект обсудили в ходе профильного комитета областного совета.



Фото: архив "Вести-Орел"

12 сентября состоялось заседание комитета областного совета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Одной из его тем стал законопроект, согласно которому многодетные семьи, состоящие на учете, смогут единоразово получить 150 тысяч рублей вместо положенного им земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Окончательный выбор, в случае принятия поправки, будут делать сами семьи.



Как сообщает пресс-служба областного совета, многие многодетные семьи, ожидающие свою очередь получения земельного участка, зачастую отказываются от него. Причиной становится отсутствие рядом коммуникаций и инфраструктуры.





Артем Ежаков



