среда 13.09.2023 13:01:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:00, 13 сентября 2023 года

Орловским многодетным семьям предложат деньги вместо земли

Законопроект обсудили в ходе профильного комитета областного совета.

Фото: архив "Вести-Орел"

12 сентября состоялось заседание комитета областного совета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Одной из его тем стал законопроект, согласно которому многодетные семьи, состоящие на учете, смогут единоразово получить 150 тысяч рублей вместо положенного им земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Окончательный выбор, в случае принятия поправки, будут делать сами семьи.

Как сообщает пресс-служба областного совета, многие многодетные семьи, ожидающие свою очередь получения земельного участка, зачастую отказываются от него. Причиной становится отсутствие рядом коммуникаций и инфраструктуры.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.