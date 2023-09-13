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10:40, 13 сентября 2023 года В Орле до вечера 13 сентября отключили горячую воду по нескольким адресам Об этом сообщили в городской администрации.



Фото: архив "Вести-Орел"

В мэрии Орла сообщили горожанам об отключении горячего водоснабжения по ряду адресов. В связи с остановкой котельной на ул. Авиационной, 1 приостановлена подача ресурса в питающиеся от нее дома, а также в детские сады №61 и №10, школу №6. Ориентировочное время подачи воды – до 19:00 13 сентября.



В связи с плановым ремонтом оборудования до 20:00 остановлена котельная на ул. Комсомольской, 206. Подача горячей воды приостановлена по ул. Комсомольской, 192-206 (четные), Карачевскому шоссе, 2, 6, 8, переулку Садовому, 5, 7, 32, ул. Латышских стрелков, 79.





Артем Ежаков



