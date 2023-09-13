Сгоревшему под Орлом приюту для животных передали холодильник
Пожар оставил без крова не только четверолапых, но и их хозяйку.
Фото: Евгений Мартынов
8 сентября в деревне Александровка Орловского муниципального округа сгорел приют для бездомных животных "KOTAYPA". Его уникальность была в том, что здесь в основном находились животные-инвалиды, пожилые питомцы и те, кто нуждался в паллиативной помощи и уходе.
Пожар оставил без крова не только четверолапых, но и хозяйку приюта Марину Козыреву. Она практически в одиночку содержала более 75 кошек и собак.
Орловская епархияоткликнулась на беду. Протоиерей Василий Иванов вместе с православными волонтерами доставили в приют холодильник и электрический чайник.