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11:30, 13 сентября 2023 года

Сгоревшему под Орлом приюту для животных передали холодильник

Пожар оставил без крова не только четверолапых, но и их хозяйку.

Фото: Евгений Мартынов

8 сентября в деревне Александровка Орловского муниципального округа сгорел приют для бездомных животных "KOTAYPA". Его уникальность была в том, что здесь в основном находились животные-инвалиды, пожилые питомцы и те, кто нуждался в паллиативной помощи и уходе.

Пожар оставил без крова не только четверолапых, но и хозяйку приюта Марину Козыреву. Она практически в одиночку содержала более 75 кошек и собак.

Орловская епархия откликнулась на беду. Протоиерей Василий Иванов вместе с православными волонтерами доставили в приют холодильник и электрический чайник.


Артем Ежаков
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