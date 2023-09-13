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10:30, 13 сентября 2023 года Орловская область отправит на передовую 10 антидроновых ружей Такое важное в зоне СВО оборудование передал для бойцов коллектив завода "Протон".



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Еще 10 антидроновых ружей скоро отправится из Орловской области в зону специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Важное оборудование передал для бойцов коллектив завода "Протон".



Ранее завод уже отправил на передовую 20 "дронобоек". "От ребят мы слышим благодарности и отзывы об их высокоэффективной работе", – рассказал глава региона.





Артем Ежаков



