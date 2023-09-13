Молодые фельдшеры пополнили орловские бригады скорой помощи
На работу пришли девять специалистов.
Фото: архив "Вести-Орел"
На орловскую станцию скорой помощи после окончания медколледжа и прохождения аккредитации пришли работать девять фельдшеров выездных бригад: Никита Плахов, Валерия Логвинова, Данила Тюрюканов, Вадим Коротков, Анна Мерцалова, Любовь Ильюшина, Вячеслав Филатов, Алексей и Владимир Корявкины.
Как сообщили в регдепартаменте здравоохранения, медики работают в паре со старшими коллегами.
Напомним, что молодых специалистов приняла в свои ряды и больница Семашко. Работу начали медицинские сестры Азиззода Хайрулло, Алина Гнедкова, Сабрина Исоева, Анастасия Проскурина и медбрат Никита Комаров. Владислав Забудько после прохождения ординатуры пополнил ряды кардиологов.