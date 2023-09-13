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10:00, 13 сентября 2023 года Меркуловский дуб из Орловской области вошел в десятку конкурса "Российское дерево года" За старейшее дерево региона проголосовали более трех тысяч человек.



Фото: управление лесами Орловской области

Меркуловский дуб вошел в ТОП-10 конкурса "Российское дерево года – 2023". Дереву, высотой 37 метров, более 376 лет. Всего в конкурсе участвовали 69 деревьев.



Дуб растет в Мценском районе на территории имения помещика Протасова, послужившего прототипом главного героя повести "Степной король Лир" Ивана Тургенева. Признан памятником живой природы.



Главным деревом страны стал знаменитый 372-летний дуб Чувашской Республики "Старейшина чувашских дубов".



Орловская область ранее побеждала в конкурсе. В 2021-м году лучшим стал "Тургеневский дуб". Осенью того же года ураган "Бенедикт" повалил историческое дерево.





Артем Ежаков



