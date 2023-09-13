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12:00, 13 сентября 2023 года Три орловских департамента завели аккаунты на "Дзен" и Rutube Официальные страницы помогут жителям региона следить за новостями и сообщать о проблемах.



Фото: архив "Вести-Орел"

Департамент образования Орловской области, регдепартамент здравоохранения, а также регдепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения завели площадки аккаунты на "Дзен" и Rutube. Официальные страницы помогут жителям региона следить за новостями и сообщать о проблемах.



Также три департамента имеют площадки в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.



Адреса официальных страниц можно узнать, перейдя по ссылке.





Артем Ежаков



