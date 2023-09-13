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9:00, 13 сентября 2023 года В Ливнах молодой водитель собрал "паровозик" из трех машин Пострадали два человека.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

12 сентября в 17:20 на улице Гайдара в Ливнах произошло ДТП с участием трех машин. По предварительной информации областного УГИБДД, 25-летний водитель "Лады" не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди "Фольксвагена" и столкнулся с ним. От удара иномарка по инерции врезалась в "Лифан".



Женщина, сидевшая за рулем "Фольксвагена", каретой скорой помощи была доставлена в местную ЦРБ и госпитализирована. Позднее к медикам пришел 14-летний пассажир немецкой иномарки. Ему лечение в стационаре не понадобилось.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, два человека пострадали.





Артем Ежаков



