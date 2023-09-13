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20:45, 12 сентября 2023 года В орловском селе Кривцово-Плота увеличилось население Сюда приехали вынужденные переселенцы.





Дом семьи Банщиковых был разрушен в результате обстрелов. На Орловщине тишину нарушают мирные звуки. Алина, Денис и две их дочери живут в небольшом доме. В скором времени появится пристройка с санузлом и кухней.



В Должанский район приехали 16 семей из Донбасса. Они поселились в разных населенных пунктах Кудиновского сельского поселения, а девять осталось в Кривцово-Плота. Количество учеников в местной школе с приездом переселенцев увеличилось с 18 до 40. С теми, для кого наш регион стал Родиной, познакомилась Мария Семак.









Мария Семак



