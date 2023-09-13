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19:30, 12 сентября 2023 года В Орле изменился адрес областного пункта отбора на службу по контракту Теперь он размещается на улице Октябрьской.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В настоящее время пункт работает в здании администрации Советского района Орла на улице Октябрьской, 30. Он работает без выходных, с 9.00 до 18.00, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



– С 4 сентября пункт отбора граждан на военную службу по контракту дислоцируется по новому адресу. Новое помещение позволяет обеспечить оформление кандидатов в оперативном порядке, проведение бесед в комфортной обстановке, а также позволяет обеспечить размещение личного состава пункта отбора для более эффективного выполнения служебных задач, - прокомментировал начальник областного пункта Сергей Шелковый.





Сергей Силаев



