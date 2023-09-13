В Орле изменился адрес областного пункта отбора на службу по контракту
Теперь он размещается на улице Октябрьской.
Фото: "Телеграммы из Орла"
В настоящее время пункт работает в здании администрации Советского района Орла на улице Октябрьской, 30. Он работает без выходных, с 9.00 до 18.00, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
– С 4 сентября пункт отбора граждан на военную службу по контракту дислоцируется по новому адресу. Новое помещение позволяет обеспечить оформление кандидатов в оперативном порядке, проведение бесед в комфортной обстановке, а также позволяет обеспечить размещение личного состава пункта отбора для более эффективного выполнения служебных задач, - прокомментировал начальник областного пункта Сергей Шелковый.