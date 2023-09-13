Минтранс подготовил ограничения для водителей электросамокатов
Составлен новый план запретов и ограничений.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Юридический статус владельцев электрических самокатов и средств индивидуальной мобильности будет мало отличаться от статуса автовладельцев, следует из проекта "дорожной карты" Минтранса. Об этом пишет"Коммерсант".
Россия обяжут регистрировать СИМ в федеральном реестре, проходить медосвидетельствование на алкоголь, останавливаться по требованию ГИБДД и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Также вводится система "идентификации владельцев или водителей СИМ".