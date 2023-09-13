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19:00, 12 сентября 2023 года Три десятка джипов покорили орловское бездорожье Трофи-рейд прошел в Кромском районе.





На орловской земле прошел фестиваль джиперов. Любители и профессионалы гонок по бездорожью собрались в Кромском районе. Свое мастерство продемонстрировали 32 экипажа.



Любители этого спорта сами водят и сами же модернизируют свои машины.



Главное в таком заезде – не скорость, а умение грамотно выбрать подъезд к контрольной точке.





Артем Ежаков



