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1:30, 13 сентября 2023 года Минтруд предложил давать выплату по уходу работающим родителям детей-инвалидов Министерство подготовило проект указа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Родители и опекуны, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или гражданами с инвалидностью первой группы с детства, получают по 10 тысяч рублей, но в настоящее время такие выплаты положены тем, кто не работает. Теперь выплату хотят предоставить и тем, кто работает неполный день, по договору, дистанционно, а также предпринимателям и самозанятым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Инициатива была подготовлена по поручению президента Владимира Путина. Предположительно, она вступит в силу с 1 января 2024 года.





Сергей Силаев



