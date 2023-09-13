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17:30, 12 сентября 2023 года Орловские работодатели могут рассказать о потребности в кадрах Опрос проводится на цифровой платформе.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Опрос предприятий проводится на цифровой платформе Минтруда до 15 сентября. Цель – определение потребности в профессиональных кадрах для их подготовки по соответствующим специальностям, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



По результатам опроса специалисты составят прогноз профессионально-квалификационной структуры рынка труда, а также дополнительной потребности в кадрах на 2026 и 2029 годы. Опрос можно пройти по ссылке.





Сергей Силаев



