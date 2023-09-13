Орловские работодатели могут рассказать о потребности в кадрах
Опрос проводится на цифровой платформе.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Опрос предприятий проводится на цифровой платформе Минтруда до 15 сентября. Цель – определение потребности в профессиональных кадрах для их подготовки по соответствующим специальностям, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
По результатам опроса специалисты составят прогноз профессионально-квалификационной структуры рынка труда, а также дополнительной потребности в кадрах на 2026 и 2029 годы. Опрос можно пройти по ссылке.