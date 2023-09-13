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18:00, 12 сентября 2023 года В Орловской области собирают урожай яблок После этого деревьям нужен уход.





Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур собирают урожай яблок. Для того, чтобы следующий был хорошим, деревьям нужен уход.



Сначала нужно провести санитарную обрезку: удалить больные ветки, убрать опавшие листья и плоды, чтобы не развивалась инфекция. Обработать почву и стволы деревьев, а еще побелить и подкормить удобрениями.





Татьяна Тимохина



