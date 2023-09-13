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18:30, 12 сентября 2023 года В Дмитровске капитально отремонтировали центр дополнительного образования "Мечта" Работы завершили к началу учебного года.



Фото: Татьяна Тимохина

Специалисты провели ремонт мягкой кровли на сумму более миллиона рублей. Средства выделены из местного бюджета. Также были установлены потолки с современным освещением, отремонтированы стены, заменено напольное покрытие.



В помещении проходят занятия по атлетической гимнастике и хореографии. Порядка 100 человек занимаются здесь ежедневно. С начала учебного года дом детского творчества в Дмитровске переехал в новое отремонтированное помещение.





Татьяна Тимохина



