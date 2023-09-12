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15:01, 12 сентября 2023 года
На муниципальных выборах в Орловской области победили кандидаты от "Единой России"Выдвиженцы от партии одержали победу на 20 избирательных округах из 26.
Фото: сайт реготделения партии "Единая Россия"
Единороссы представят Болховский и Новосильский городские Советы, а также сельские и поселковые Советы Болховского, Верховского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Колпнянского, Корсаковского, Краснозоренского, Новосильского, Свердловского, Сосковского и Троснянского районов Орловской области.
Как подчеркнул секретарь отделения "Единой России" Леонид Музалевский, избирательные кампании прошли в честной и конкурентной борьбе.
– Спасибо всем, кто не остался равнодушным и принял участие в трехдневном голосовании, - отметил секретарь реготделения партии.
Сергей Силаев