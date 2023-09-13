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8:00, 13 сентября 2023 года

Орловские хоккеисты сразятся с сильнейшими студенческими командами

В эти выходные в Орле состоится кубок "СХЛ-Центр".

Фото: Анастасия Дорохова

Хоккейная сборная Орловского государственного университета примет на своей площадке самые титулованные студенческие команды страны в рамках предсезонного турнира.

Кубок "СХЛ-Центр" продлится три дня с 15 по 17 сентября. Все игры пройдут на льду арены микрорайона Зареченский (ул. Зеленина, 4). Вход свободный.

Расписание турнира:

15 сентября:

15:00 ХК РЭУ им. Г.В. Плеханова(г. Москва) - ХК "Держава" (г. Тамбов);
18:30 ХК "ОрёлГУ" (г. Орёл) - ХК СГУС (г. Смоленск);

16 сентября:

14:00 ХК СГУС (г. Смоленск) - ХК РЭУ им. Г.В. Плеханова(г. Москва);
17.00 ХК "Держава" (г. Тамбов) - ХК "ОрёлГУ" (г. Орёл);

17 сентября:

11:00 ХК "Держава" (г. Тамбов) - ХК СГУС (г. Смоленск);
14:00 ХК "ОрёлГУ" (г. Орёл) - ХК РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва).


Анастасия Дорохова
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