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8:00, 13 сентября 2023 года Орловские хоккеисты сразятся с сильнейшими студенческими командами В эти выходные в Орле состоится кубок "СХЛ-Центр".



Фото: Анастасия Дорохова

Хоккейная сборная Орловского государственного университета примет на своей площадке самые титулованные студенческие команды страны в рамках предсезонного турнира.



Кубок "СХЛ-Центр" продлится три дня с 15 по 17 сентября. Все игры пройдут на льду арены микрорайона Зареченский (ул. Зеленина, 4). Вход свободный.



Расписание турнира:



15 сентября:



15:00 ХК РЭУ им. Г.В. Плеханова(г. Москва) - ХК "Держава" (г. Тамбов);

18:30 ХК "ОрёлГУ" (г. Орёл) - ХК СГУС (г. Смоленск);



16 сентября:



14:00 ХК СГУС (г. Смоленск) - ХК РЭУ им. Г.В. Плеханова(г. Москва);

17.00 ХК "Держава" (г. Тамбов) - ХК "ОрёлГУ" (г. Орёл);



17 сентября:



11:00 ХК "Держава" (г. Тамбов) - ХК СГУС (г. Смоленск);

14:00 ХК "ОрёлГУ" (г. Орёл) - ХК РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва).





Анастасия Дорохова



