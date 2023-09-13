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20:00, 12 сентября 2023 года В Дмитровске собирают гуманитарную помощь для участников СВО Палатки работают ежедневно в разных точках райцентра.



Фото: Татьяна Тимохина

Местные жители несут все: от домашних солений и консервов до воды и денежных средств. Группа волонтеров "Своих не бросаем" уже неоднократно отправляла посылки на передовую.



Сегодня, 12 сентября, еще один гуманитарный груз для бойцов отправился из администрации Орла на курскую границу. Сопровождает посылку заместитель мэра Сергей Филатов. Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, в состав груза вошли инструменты, медикаменты, бинокли, тепловизор.





Татьяна Тимохина



